Nokia 9 PureView con 5 fotocamere: la “conferma” arriva anche da una cover protettiva

Il 2018 è stato un anno super prolifico (e di successo) per il brand finlandese, il quale ha puntato tantissimo su un sistema operativo stock, sfornando tutta una serie di dispositivi Android One/Go (come l’8.1/8.1 Sirocco, il 3.1 Plus e così via). Nonostante ciò, l’attenzione degli utenti e degli addetti ai lavori è stata catturata dal futuro Nokia 9 PureView, quello che dovrebbe essere il primo smartphone al mondo equipaggiato con ben 5 fotocamere!

Nokia 9 PureView: il primo smartphone con 5 fotocamere non arriverà prima del prossimo anno

E proprio nell’attesa di questo dispositivo, i leak la fanno da padrone. Prima i misteriosi brevetti depositati dall’azienda, poi la “conferma” del nome da parte di Roland Quandt ed infine la brutta notizia di Juho Sarvikas, il CPO di HMD Global . Il Nokia 9 PureView non vedrà la luce quest’anno ma arriverà direttamente nel 2019.

Eppure la speranza è l’ultima a morire ed alcune voci di corridoio riferiscono che il lancio sarebbe slittato a gennaio; nella “peggiore” delle ipotesi dovremmo mettere le mani sul device in occasione del MWC 2019.

Nel frattempo continuano gli spoiler sul prossimo Nokia 9 ed alcuni scatti comparsi in rete hanno regalato un’ulteriore conferma della penta fotocamera grazie ad una cover protettiva realizzata ad hoc per il device. Allora, curiosi di scoprire il top di gamma dell’azienda finlandese?

Non perdere alcuna notizia, offerta o recensione pubblicata sul nostro sito! Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato in tempo reale grazie ai:

Canale Offerte , Canale News, Gruppo Telegram, Pagina Facebook, Canale YouTube e il Forum.