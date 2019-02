Che il 2018 non sia stato l’anno di Apple è sotto gli occhi di tutti, addetti ai lavori e non. La flessione in negativo vissuta negli scorsi mesi ha intaccato non poco l’andamento dell’azienda, soprattutto in borsa. E a mettere il carico sulla situazione ci ha pensato Fast Company, noto magazine finanziario negli USA. Ogni anno viene stilata una classifica delle aziende più innovative sul mercato e, a differenza dell’anno scorso, Apple non è più al primo posto.

Secondo Fast Company Apple è soltanto la 17° azienda più innovativa al mondo

Secondo la classifica stilata da Fast Company a febbraio 2019, Apple è scesa alla 17° posizione. Al primo posto troviamo Meituan Dianping, piattaforma cinese specializzata nell’acquisto di gruppo di servizi locali di cibo e non solo. Tornando a parlare di Apple, è curioso notare come il motivo dell’inserimento della società di Cupertino in classifica non sia uno smartphone, un tablet o un PC. Ad essere premiato è stato l’Apple A12 Bionic, ovvero il chipset che muove dispositivi come iPhone XS, XS Max ed XR.

Al di là di ciò, l’aspetto più interessante è come nelle 16 posizioni sopra ad Apple, ma anche nelle 44 rimanenti, non ci sia nessuna concorrente diretta in quanto a smartphone. Che sia un segnale di come il mercato degli smartphone sia sempre più stagnante? Come affermato dalla stessa Fast Company, è sempre più difficile convincere gli utenti ad effettuare un upgrade del proprio dispositivo.

