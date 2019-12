Samsung è leader negli smartphone 5G nel terzo trimestre del 2019

Sebbene tale tecnologia non sia ancora così diffusa, perlomeno in Italia, pare che nel resto del mondo alcuni Paesi siano già nel futuro. Da qualche tempo, infatti, si sente parlare costantemente di 5G, tanto che alcuni operatori che lavorano nel nostro territorio hanno già cominciato ad offrire smartphone dotati del supporto a tale rete con i propri abbonamenti. Quale azienda, però, è attualmente leader nella produzione di device di questo tipo? Secondo alcuni dati, nel terzo trimestre di quest’anno, la vittoria è andata a Samsung.

Samsung ha spedito 3,2 milioni di device 5G nel terzo trimestre

Attualmente non vi sono molti modelli dotati del supporto a questo nuovo standard di rete. Nel 2020, dunque, assisteremo sicuramente ad un incremento ancora maggiore. Nonostante questo, i pochi device che per il momento si trovano sul mercato riescono a macinare ottimi risultati di vendita. Samsung, ad esempio, guida questo mercato con ben 3,2 milioni di spedizioni di device 5G solo nel terzo trimestre 2019. Tale quota rappresenta, quindi, il 74% della vendita totale di smartphone di questo tipo, in tutto il mondo.

Questo successo è dovuto anche al fatto che la Corea del Sud è molto avanti da questo punto di vista. In patria, dunque, tantissime persone si sono convertite a questo nuovo standard di rete, permettendo a questo colosso della tecnologia di incrementare le proprie vendite di smartphone 5G.

