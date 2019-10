Sony apre completamente al Cross Play su PlayStation 4

Da quando Sony ha rilasciato la PlayStation 4, questa console ha venduto davvero tante unità. Secondo i dati, infatti, sono stati talmente elevati i volumi di vendita, da consacrare tale dispositivo come una delle console più vendute di sempre. Non si tratta, quindi, di un risultato banale, visto che la concorrenza di Microsoft con Xbox, e di tutto il mondo PC, si è fatta sempre più pressante. Da un lato, però, Sony non ha mai voluto aprirsi completamente al progresso, rifiutando più di una volta il meccanismo del cross play tra le varie piattaforme. Nelle ultime ore, però, sembra che l’azienda sia tornata sui propri passi, arrendendosi su tutti i fronti e concedendo a tutti gli sviluppatori d’implementare tale feature sui propri giochi.

Sony era partita da Fortnite e Rocket League per il Cross Play

Negli ultimi anni la quota di videogiocatori connessi online è aumentata a dismisura. Con l’avvento di una rete internet sempre più stabile e, conseguentemente, di un maggior numero di giochi in multiplayer, le console hanno acquisito una maggiore dinamicità. Sony ha sempre voluto negare, però, il cross play. Grazie a questo metodo, infatti, è possibile entrare in una partita multiplayer non solo contro giocatori in possesso di PlayStation 4. Abilitando tale funzione, dunque, all’interno di uno stesso gioco possono sfidarsi giocatori provenienti da PlayStation, Xbox e PC, senza alcun limite.

Da qualche ora, quindi, tale servizio è completamente disponibile su tutti i giochi di PlayStation 4 che lo implementano. Sebbene tale convincimento, da parte di Sony, sia arrivato per step successivi, ora è ufficiale un’apertura totale al cross play. Non sarà disponibile solo più su Fortnite e Rocket League, ma anche su tutti gli altri titoli multiplayer.

