Google Duplex può prenotarvi i posti al cinema | Video

Presentato al pubblico al Google I/O 2018, Google Duplex ha fin da subito fatto parlare di sé con toni a metà fra l’entusiasta ed il terrorizzato. Un sistema AI così evoluto da essere in grado di gestire le telefonate in tutta autonomia, con una scioltezza verbale e sonora talmente elevata da provocare brividi nell’ascoltatore. Il suo sbarco ufficiale nel mondo di tutti è ancora lontano, ma alla conferenza annuale di Big G dello scorso maggio ne sono state annunciate alcune novità. Una di queste sarà la possibilità di sfruttare l’assistente artificiale per acquistare biglietti del cinema.

LEGGI ANCHE:

I Google Pixel capiranno se vi siete investiti e chiameranno aiuto

Google Duplex viene potenziato: adesso può gestire la vostra serata al cinema

Si sta sempre più delineano un futuro come concierge di nuova generazione per un Google Duplex che si prepara a rivoluzionare il concetto di prenotazioni telefoniche. C’è chi teme che ciò possa “raffreddare” ulteriormente i contatti umani: fatto sta che lo sviluppo prosegue a gonfie vele. Non soltanto a livello telefonico ma evidentemente anche online, visto che questa nuova feature è in grado di comprare biglietti online per il cinema.

Come mostra il video qua sopra, Duplex è in grado di muoversi autonomamente sul sito del cinema interessato, scegliendo i posti e completando la transazione di pagamento da solo. Immaginate di attivare Google Assistant, chiedere a voce di ordinare 2 biglietti per lo spettacolo delle 21:30 et voilà, non dover pensare a nient’altro. Ovviamente sarà necessario qualche click, soprattutto per quanto riguarda la scelta dell’orario, ma il tutto è in costante evoluzione.

Non perdere alcuna notizia, offerta o recensione pubblicata sul nostro sito! Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato in tempo reale grazie ai:

Canale Offerte , Canale News, Gruppo Telegram, Pagina Facebook, Canale YouTube e il Forum.