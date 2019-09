Mario Kart Tour: in 24 ore totalizza 20 milioni di download!

Da qualche giorno Mario Kart Tour ha fatto la propria comparsa su iOS e Android. Questo titolo di Nintendo, tanto atteso, è arrivato con tutti i favori del pubblico, presentandosi come un free-to-play. A differenza di altri titoli, quindi, ha subito catturato l’attenzione di tantissime persone. Sembra, inoltre, che questo si sia tradotto in un grandissimo successo anche in termini di download, non solo su iPhone. Mario Kart sta bruciando, infatti, ogni record!

Mario Kart Tour è il miglior titolo Nintendo su smartphone

Nonostante fosse prevedibile il successo di questo gioco, non tutti avrebbero potuto immaginare i numeri da capogiro fatti registrare nelle prime ore dal lancio. Secondo i dati publicati da Sensor Tower, infatti, durante le prime 24 ore dalla sua pubblicazione su iOS, Mario Kart Tour ha totalizzato 20 milioni di download. Con tale risultato, quindi, si è attestato al primo posto fra i giochi di Nintendo sbarcati su smartphone. Super Mario Run, per fare un confronto, aveva raccolto “solo” 7 milioni di download nelle prime 24 ore.

Tali dati, come riportato all’interno del grafico, si riferiscono solo al mondo Apple. Non sono ancora stati conteggiati quelli afferenti alla piattaforma Android, quindi attendiamo con ansia anche quel tipo di risultato. Nel frattempo, se non foste ancora in possesso di questo gioco, potreste rimediare cliccando sui badge sottostanti. Mario Kart Tour è un titolo free-to-play con acquisti in-app.

