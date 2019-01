Le SimBox Iliad arrivano anche da Carrefour

Dopo aver fatto capolino nei centri commerciali, nei negozi del gestore e perfino da Unieuro, le SimBox Iliad arrivano anche nei supermercati del gruppo Carrefour sparsi in giro per la penisola. Di seguito trovate la lista dei punti vendita dove troverete i distributori automatici di SIM dell’operatore.

SimBox Iliad: ecco in quali punti vendita Carrfour potrete trovarle

I punti vendita Carrefour in cui potrete trovare le SimBox Iliad, almeno per il momento, sono solo 5 (ma è lecito immaginare che altri supermercati si aggiungeranno alla lista successivamente):

Torino – Corso Montecucco, 108

– Corso Montecucco, 108 Pavia – via Vigentina, 19

– via Vigentina, 19 Paderno Dugnano (MI) – presso centro commerciale Brianza

(MI) – presso centro commerciale Brianza Lucca – S.S. Annunziata, 278

– S.S. Annunziata, 278 San Giuliano Terme (PI)

Inoltre, il nuovo operatore nostrano – che di recente ha fatto parlare di sé grazie ad un eloquente report dell’AGCOM – ha debuttato anche in una serie di nuove location, che trovate elencate di seguito.

Fiume Veneto (PN) – centro commerciale Gran Shopping Granfiume

(PN) – centro commerciale Gran Shopping Granfiume Piantedo (SO) – centro commerciale Fuentes

(SO) – centro commerciale Fuentes Belpasso (CT) – centro commerciale Etnapolis

(CT) – centro commerciale Etnapolis Portogruaro (VE) – centro commerciale Adriatico 2

(VE) – centro commerciale Adriatico 2 Bellinzago Lombardo (MI) – centro commerciale La Corte Lombarda

