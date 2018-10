LG G5: disponibile l’aggiornamento OTA ad Android 8.0 Oreo

LG ha da poco presentato il suo flagship per questo 2018, senza però dimenticare i passati top di gamma. Dopo averne parlato, tanti utenti in tutto il mondo hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento via OTA ad Android 8.0 Oreo per i propri LG G5 (qui la nostra recensione).

Anche LG G5 si aggiorna ad Android 8.0 Oreo

Dopo aver portato l’aggiornamento sui dispositivi distribuiti da T-Mobile e Verizon, la società ha rilasciato l’OTA ad Android 8.0 Oreo per tutti gli LG G5. L’aggiornamento è arrivato purtroppo con un po’ di ritardo, ma comunque l’azienda ha mantenuto il supporto e questo update ne è la prova.

La major release ad Oreo raggiunge LG G5 nonostante il device non sia stato un successo sul mercato, a differenza del suo predecessore. Ricordiamo il top di gamma del 2016 soprattutto per la sua modularità che, evidentemente non ha fatto breccia sul grande pubblico.

