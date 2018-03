HTC U12 Life avrà il notch, almeno secondo evleaks

Ad ognuno il suo… notch. La tendenza lanciata nel mondo smartphone da Essential Phone ma resa globalmente virale da Apple con il suo iPhone X, sembra aver coinvolto la quasi totalità dei produttori. Neanche HTC, a detta del celeberrimo evleaks, ne sarà esente. Secondo il leaker il mid-range HTC U12 Life avrà l’iconica tacca nera sul display.

HTC U12 Life con notch: evleaks ne è (quasi) sicuro

Dalle immagini leaks trapelate nei giorni scorsi (sempre per mano di Evan Blass) che mostravano le forme del prossimo top di gamma taiwanese, l’HTC U12+ appariva senza la tacca. Un design confermato anche dai render creati a pochi giorni di distanza. Una scelta (almeno presunta) da parte di HTC che in certo senso aveva stupito, dal momento che già il semplice discostarsi dalla scelta di implementare la tacca sta diventando una ventata di aria fresca, all’interno di un panorama mai come questa volta uniformato verso il medesimo design.

If you thought that HTC was sidestepping the notch trend…think again. Apparently midrange U12 Life gets its notch on. — Evan Blass (@evleaks) 26 marzo 2018

A quanto pare a distinguersi sarà solo il top di gamma dell’azienda. Evleaks ci informa, grazie al solito tweet, che il device di fascia media dell’azienda cederà invece alla tentazione: “Se pensavate che HTC avesse saltato a piè pari il trend del notch… ricredetevi. Apparentemente il mid-range U12 Life avrà il suo notch“.

La parola “apparentemente” utilizzata da Blass lascia qualche speranza agli haters del notch. Vedremo se nei prossimi giorni il leaker ci fornirà qualche immagine del device o ci darà maggiori informazioni riguardo alle caratteristiche di esso.

Non perdere alcuna notizia, offerta o recensione pubblicata sul nostro sito! Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato in tempo reale grazie ai:

Canale Offerte , Canale News, Gruppo Telegram, Pagina Facebook, Canale YouTube e il Forum.