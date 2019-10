Monopoly arriverà su iOS e Android entro fine anno

Abbiamo assistito, soprattutto in questi ultimi mesi, ad un incremento di giochi molto interessanti su iOS e Android. Ancor prima di utilizzare gli smartphone però, ci si divertiva in famiglia con i giochi da tavolo. Sebbene molti non ne abbiano mai sentito parlare, questi stanno tornando in auge. Molti produttori, poi, hanno deciso di sviluppare anche alcune personalizzazioni, per cercare di venire incontro agli utenti più giovani. Fra quelli più conosciuti troviamo sicuramente Forza 4, Battaglia Navale, Risiko, Jenga e Monopoly. Proprio riferendoci a quest’ultimo, pare che Hasbro abbia dichiarato ufficialmente il suo approdo nel mondo mobile entro la fine dell’anno.

Monopoly supporterà ben due diverse modalità

Da qualche ora è arrivato l’annuncio di Hasbro, che ha dichiarato che Monopoly arriverà anche su smartphone entro la fine dell’anno. All’interno dell’evento Brand Licensing Europe, infatti, il noto produttore di giocattoli ha spiegato che Marmalade Game Studios è al lavoro su tale titolo. Ovviamente si tratterà di una versione ottimizzata per i dispositivi mobile, caratterizzandosi per la presenza di due modalità, una classica e l’altra più veloce, per facilitare il gioco in mobilità.

Su questo titolo sarà possibile selezionare anche un set di regole personalizzate, potendo così scegliere la formula che più è congeniale a se stessi. Avremo a disposizione, poi, una modalità single player ed una modalità multiplayer. Questo renderà ancora più ricca l’esperienza con tale titolo, offrendo un elemento competitivo davvero eccezionale. Tutto questo, però non sarò probabilmente gratuito. Monopoly, infatti, potrebbe presentarsi su iOS e Android con un’unica versione Premium, che quindi avrà un certo prezzo.

Non sappiamo ancora molte informazioni a riguardo, quindi attendiamo ulteriori delucidazioni in merito.

Non perdere alcuna notizia, offerta o recensione pubblicata sul nostro sito! Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato in tempo reale grazie ai:

Canale Offerte , Canale News, Gruppo Telegram, Pagina Facebook, Canale YouTube e il Forum.