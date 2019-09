Mini Life: gioco basato sui social network, prodotto dal team di PUBG

Dagli sviluppatori di PUBG potrebbe essere arrivato un nuovo interessante titolo. Questo team di sviluppo ha rilasciato, infatti, un videogame basato sull’esperienza da instagrammer, a cui molti ormai aspirano. A seguito del successo maturato con uno dei videogiochi di maggior successo dell’ultimo periodo, Krafton Union Game torna sul mercato con un tipo di gioco completamente diverso, chiamato Mini Life.

Mini Life è già disponibile su iOS e Android

Secondo quanto appreso dalla visione del nuovo gioco di Krafton Union Game, Mini Life emula la vita da influencer che attualmente sta attirando tanti giovani. Si tratta, infatti, di vagare all’interno di un ambiente inedito, dove lo scopo è quello di socializzare il più possibile con gli altri utenti. All’interno di questo titolo, quindi, viene eliminato il concetto di avversario, bensì diventa importante stabilire quanti più contatti possibili con gli altri giocatori, offrendo un livello di personalizzazione davvero elevato. Ognuno potrà disporre, infatti, di un proprio avatar da poter trasformare in maniera molto ampia, aggiungendo gadget e fattezze davvero molto particolari.

Su Mini Life sarà possibile, infatti, muoversi in un mondo molto colorato e frenetico, potendo giocare tranquillamente anche con una sola mano. Se questo non bastasse, poi, sarà possibile sfruttare anche la realtà aumentata. Grazie ad essa, quindi, aumenteranno a dismisura le possibilità d’interazione anche con l’ambiente reale.

Attualmente Mini Life è disponibile su iOS e Android (con accesso anticipato) e, in entrambi i casi, è totalmente gratuito. Potete procedere al download del titolo cliccando sui seguenti link.

