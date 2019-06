Anche quest’oggi, lunedì 17 giugno, torna l’appuntamento con Winday, il programma fedeltà del gestore arancione. A questo i clienti Wind potranno optare tra due regali differenti, disponibili esclusivamente per la giornata di oggi.

Winday: ecco il regalo di oggi, 17 Giugno

Effettuando l’accesso alla sezione dedicata a Winday tramite l’app ufficiale dell’operatore – disponibile sia per Android che iOS e scaricabile tramite i pulsanti in basso – si potrà scegliere tra due regali a disposizione. Avete voglia di un viaggetto in Sicilia e Sardegna? Allora approfittate di uno sconto del 40% su un viaggio con GNV Grandi Navi Veloci, valida per viaggi compresi tra il 17 giugno ed il 12 agosto (da utilizzare entro e non oltre il 1° luglio).

In alternativa sarà possibile scegliere uno sconto di 20€ (valido fino al 30 giugno) da utilizzare nelle profumerie Marionnaud e sul sito ufficiale, con una spesa minima di 50€.

