Opera GX è il nuovo gaming browser con supporto a Twitch

Da anni Opera sviluppa differenti tipi di browser, con lo scopo di analizzare quali siano i reali interessi del mercato. Molto spesso queste soluzioni sono distanti dalle normali versioni utilizzate dagli utenti ma questo non è importante. Per l’azienda è fondamentale, infatti, prendere spunto da questi esperimenti e migliorare l’interfaccia e le funzionalità del browser principale. Probabilmente lo stesso tipo di discorso vale anche per il nuovo “gaming browser“, ovvero Opera GX, un tipo di sistema sviluppato da Opera e pensato per tutti i videogiocatori.

Opera GX è personalizzabile e può gestire i consumi di CPU e RAM

Una delle peculiarità di Opera GX è quello di permettere all’utente di gestire autonomamente i limiti sull’utilizzo di CPU e RAM. Come molti di voi sapranno, infatti, esistono sistemi in grado di saturare completamente le risorse dei pc meno prestanti, primo fra tutti Google Chrome. Tale possibilità, se ben utilizzata dall’utente, potrebbe aumentare la produttività del proprio dispositivo.

Oltre a questo, saranno presenti alcune schermate che mostreranno le offerte relative ai giochi più venduti, nonchè diverse notizie dal mondo videoludico e della tecnologia. Come sulla variante standard di Opera, poi, sulla sinistra sarà sempre visibile un pannello rapido per l’accesso alle impostazioni e varie altre funzioni.

Twitch sarà integrato all’interno di un apposito pannello su Opera GX. Nel momento in cui il nostro streamer preferito dovesse avviare una live, saremmo subito avvertiti da una notifica sul browser stesso. Come tutti i dispositivi dedicati al gaming che si rispettino, anche questo permette di modificare la colorazione di base, andando a settare così diverse tonalità e sfumature. Non mancano, comunque, alcune delle funzionalità più amate della piattaforma messa a disposizione da Opera, come il servizio VPN gratuito, il blocco degli annunci e dei pannelli pop-up e l’accesso ad alcuni servizi di chat personalizzati come Whatsapp e Facebook Messenger.

