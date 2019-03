Se volete avere il privilegio (e l’onore?) di essere fra i primi al mondo ad avere uno smartphone pieghevole, sappiate che a breve partiranno i preordini per Samsung Galaxy Fold. Dal 26 aprile sarà possibile prenotare il futuristico dispositivo alla modica cifra di 1960 dollari. Il prezzo per l’Europa non è stato ancora confermato, ma si aggirerà attorno ai 2000€, spicciolo più, spicciolo meno. E voi state valutando di acquistarlo o lo reputate eccessivamente costoso?

Samsung Galaxy Fold si appresta a debuttare in Europa

Se foste curiosi di vederlo più nel dettaglio, sappiate che un primo video leaked di Samsung Galaxy Fold è già online. Dico “leaked” perché fino ad oggi lo smartphone non è stato mostrato ufficialmente a nessun media o youtuber. Sicuramente qualcuno avrà già avuto modo di vederlo sotto banco, ma al momento rimane un mistero.

Tornando al discorso prezzo, l’elevato costo sarà in parte mitigato dalla dotazione di accessori: il bundle comprenderà un paio di Samsung Galaxy Buds, una cover in kevlar ma soprattutto un anno di protezione dai danni con Samsung Care+.

Nel momento in cui sarà possibile preordinarlo potrete farlo direttamente dal sito ufficiale, così come nei negozi selezionati. È ancora presto, però, per sapere in quali sarà, data l’esclusività del prodotto in questione. Ma se voleste spendere ancora di più dovrete attendere l’arrivo di Huawei Mate X durante l’estate 2019.

