Nuova promo targata Amazon. L’e-commerce questa volta fa felici tutti gli appassionati del mondo Nintendo. Gli iscritti all’abbonamento Prime, con Twitch Prime, potranno riscattare un anno gratuito di Nintendo Switch Online, l’abbonamento che tutti gli utenti Nintendo possono sottoscrivere per ottenere giochi gratuiti, accesso online e tant’altro al costo di 3.99€ al mese. Scopriamo come ottenere 12 mesi gratis.

Nintendo Switch Online gratis per gli abbonati a Twitch Prime

I 12 mesi di Nintendo Switch Online offerto agli utenti Twitch Prime potrà essere riscattato in due tranche. A questa pagina La prima da 3 mesi e l’altra, successivamente, da 9 mesi.potrete trovare maggiori informazioni su come accedere alla promozione.

Se siete interessati alla promozione ma non siete utenti Amazon Prime, dovrete prima sottoscrivere l’abbonamento dall’e-commerce per poi effettuare il log in nella pagina dedicata a Twitch Prime.

