Ci siamo lasciati alle spalle il MWC 2019, da sempre scevro delle novità targate Apple. E questo 2019 ne avrà tante, a partire dalle AirPods 2, le rinnovate cuffie true wireless che succederanno al primo celebre modello. Non mancherebbe molto al loro giorno di presentazione, così come alla data di vendita. A svelarci questa informazione è il blog AppleSfera, secondo cui il nuovo modello è in procinto di arrivare sugli scaffali di tutto il mondo.

Abbiamo una data per l’inizio della vendita delle Airpods 2

Se questi dati fossero confermati, la data di debutto in vendita delle AirPods 2 sarebbe il prossimo 29 marzo. Ciò comporterebbe che la presentazione ufficiale dovrebbe aver luogo il 25 marzo, con un evento che dovrebbe aver luogo allo Steve Jobs Theather all’interno dell’Apple Park. Ciò andrebbe in distacco con quanto rumoreggiato in precedenza, ovvero che l’unica novità del 25 marzo dovrebbe essere il servizio di streaming dell’azienda californiana.

Questo 2019 non vedrà soltanto l’arrivo delle AirPods 2, ma anche di tanti altri prodotti, fra cui iPhone, iPad, iPod (!), MacBook, Apple Watch ed altro ancora. Di tutto ciò, oltre che delle specifiche tecniche di queste cuffie, vi abbiamo parlato in questo articolo.

