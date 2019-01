Jenax presenta J.Flex, la prima batteria pieghevole al mondo | CES 2019

La compagnia sudcoreana Jenax si prepara a rivoluzionare il settore dei dispositivi hi-tech a 360° grazie a J.Flex, la prima batteria pieghevole (agli ioni di litio) al mondo. Questo particolare dispositivo sarà il protagonista di un evento al CES 2019 ed il 9 gennaio l’azienda presenterà le implicazioni di J.Flex al Digital Health Summit.

J.Flex di Jenax è la prima batteria pieghevole e ha debuttato al CES 2019

Lo scopo primario di Jenax, quindi, è quello di implementare J.Flex all’interno di dispositivi medici e si tratta di una soluzione progettata specificatamente per quest’uso. Tuttavia ciò non esclude assolutamente che la batteria pieghevole dell’azienda possa arrivare a bordo di smartwatch e non solo.

L’elettronica di consumo non sarà di certo disdegnata e chissà che in futuro questa batteria flessibile non possa arrivare anche a bordo di uno smartphone (chi non ha pensato al Samsung Galaxy F o al misterioso dispositivo di Xiaomi?).

Purtroppo per il momento si tratta di un’ipotesi non proprio a breve termine dato che J.Flex ha una capacità di soli 30 mAh, Il problema delle dimensioni e della forma è stato ovviato e la batteria può essere perfino integrata all’interno di tessuti e vestiti; ma dal punto di vista della capienza ci sarà da lavorare ancora prima che possa vedere la luce a bordo di uno smartphone!

