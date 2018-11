Come di consueto, ogni venerdì, Vodafone ci da appuntamento per la sua Happy Friday. Gli sconti di quest’oggi sono davvero interessanti, anche in vista del Natale e comprendono la possibilità di ottenere un libro in formato eBook dal sito kobo.com, oppure sconti del 30% in alcuni Outlet Village.

Vodafone Happy Friday: gli utenti potranno scegliere tra un ebook Kobo e sconti fino al 30% su Outlet VIllage selezionati

Questo venerdì i regali di Vodafone sono davvero interessanti e, saranno distribuiti ragionevolmente in base alle località: scopriamoli più nel dettaglio:

eBook a scelta in regalo tra 10 titoli sulla pagina dedicata del sito kobo.com;

a scelta in regalo tra sulla pagina dedicata del sito kobo.com; Per gli iscritti al programma Vodafone Happy residenti in Sicilia, Piemonte e Valle d’Aosta ci sarà uno sconto del 30% utilizzabile presso l’Outlet Village di Agira ed il Torino Outlet Village di Settimo Torinese.

Per tutti gli altri utenti, ci sarà la possibilità di effettuare il download di un eBook a scelta tra: Canto di Natale, I Miserabili, Gli immortalisti, I racconti di Kafka, Il dio della guerra, Il minuto di silenzio, L’educazione sentimentale, Le mille e una notte e Notre Dame de Paris di Hugo.

Vodafone Happy

L’iniziativa è valida per i clienti consumer – con SIM voce attiva, ricaricabili e abbonamento – Vodafone iscritti al programma Vodafone Happy, il quale premia i clienti in base al tempo dal quale sono abbonati, al numero di ricariche effettuate e alla quantità di soldi spesi; ogni euro di ricarica permette di accumulare 10 punti sorriso se si è clienti Vodafone da meno di tre anni; se invece si è clienti da un periodo compreso tra i 3 e i 10 anni, i punti saranno 20 o 30.

LEGGI ANCHE:

Truffa WhatsApp: le nuove regole sui backup favoriscono i tentativi di phishing

Per registrarsi al programma Happy basta accedere all’app MyVodafone tramite smartphone e selezionare l’apposita sezione; è possibile anche recarsi direttamente in un qualsiasi centro Vodafone o sul sito ufficiale tramite le proprie credenziali.

Non perdere alcuna notizia, offerta o recensione pubblicata sul nostro sito! Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato in tempo reale grazie ai:

Canale Offerte , Canale News, Gruppo Telegram, Pagina Facebook, Canale YouTube e il Forum.