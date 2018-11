PostePay Connect è l’offerta PosteMobile con carta PostePay Evolution

Dall’accorpamento di PosteMobile con PostePay da parte della casa madre Poste Italiane nasce PostePay Connect. Si tratta del nuovo pacchetto dell’azienda, il cui scopo è far convergere il mondo legato al telefono con quello delle operazioni bancarie. Così facendo sarà possibile avere la propria SIM PosteMobile associata alla carta PostePay Evolution.

PosteMobile lancia PostePay Connect, unendo telefono e carta PostePay Evolution

Sovrascrivendo il servizio PostePay Connect si avrà così diritto ad una SIM PosteMobile con piano tariffario PosteMobile Connect. Questo piano prevede minuti illimitati e SMS illimitati verso tutte le numerazioni nazionali, oltre a 10 GB di connettività dati sotto rete 4G. Ad esso si collega, poi, una carta prepagata e ricaricabile PostePay Revolution su circuito Mastercard. Grazie alla presenza di un codice IBAN associato, oltre alle classiche operazioni di pagamento e prelievo, potrete usarla per bonifici, accrediti e quant’altro.

Essendo un pacchetto tutto compreso, non ci sarà la necessità di effettuare la canonica ricarica mensile. Al contrario, ci sarà un canone annuo dell’ammontare di 70€, il quale comprende 60€ (ovvero 5€ per 12 mensilità) per l’offerta telefonica e il canone di 10€ della carta, sulla quale verranno addebitati questi 70€. Il tutto sarà poi gestibile tramite l’app PostePay, disponibile sia per Android che iOS.

