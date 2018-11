Fifa 19 down: la connessione ai server EA si è interrotta | 1 novembre

Dopo WhatsApp anche Fifa 19, il recente e celebre simulatore sportivo di calcio sviluppato da EA, è offline con i server dell’azienda che dalle ore 19 di oggi 1 novembre non consentono il login e le attività online.

Il disservizio segue i malfunzionamenti dei giorni scorsi che hanno impedito per molte ore il gioco online e tutte le attività annesse. EA non ha ancora comunicato la causa del problema ma, stando ad alcune segnalazioni di utenti in rete, a rilento la situazione sembrerebbe essere in via di risoluzione con login molto lenti e un gioco online ancora improponibile per via dei lag e dei ritardi di collegamento.

Fifa 19 è offline: i server non consentono il gioco online

Il messaggio “La connessione ai server EA si è interrotta. Effettua di nuovo l’accesso per usufruire delle funzioni online. Consulta ea.com/unable-connect” suggerisce di visitare il sito dell’azienda per trovare una soluzione che, al momento, non risulta disponibile.

Il disservizio ha comunque suscitato molto malumore per via del blocco della riscossione dei premi della Weekend League e della Division Rivals, due delle modalità online più utilizzate sulla piattaforma del gioco calcistico più diffuso al mondo.

EA è comunque già al lavoro per risolvere i malfunzionamenti che, oltre alle piattaforme di gioco, coinvolgono anche la Web App e l’applicazione per smartphone.

