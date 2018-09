Samsung Galaxy A9 Star Pro con quattro fotocamere in arrivo l’11 ottobre | Rumors

Per il prossimo 11 ottobre, Samsung ha fissato un appuntamento live per la presentazione di un nuovo modello della gamma Galaxy. Dopo aver ufficializzato il nuovo A7 2018, il primo device del brand con tripla fotocamera, si vocifera che l’azienda sudcoreana abbia intenzione di alzare il tiro e presentare il Samsung Galaxy A9 Star Pro, il primo smartphone al mondo con quad camera!

Samsung Galaxy A9 Star Pro: in arrivo il primo smartphone con quad camera?

Il produttore potrebbe puntare non solo a raggiungere Huawei ma addirittura a superare la rivale cinese con un dispositivo dotato di una fotocamera rivoluzionaria. A rivelarlo è un portale tedesco, il quale sembrerebbe certo del lancio di questo presunto Samsung Galaxy A9 Star Pro. Anche il nome ufficiale dell’evento (4X fun) dovrebbe fare riferimento a questo smartphone, anche per la presenza di uno zoom ottico X4.

In base alle indiscrezioni riportate, sembra che il nuovo device arriverà con una quad camera posteriore composta da un sensore principale da 24 mega-pixel, una fotocamera grandangolare da 8 mega-pixel e due teleobiettivi da 10 + 5 mega-pixel. Frontalmente dovremmo avere un sensore Sony IMX576 da 24 mega-pixel.

Per quanto riguarda l’hardware, il device avrebbe a bordo lo Snapdragon 660, un display AMOLED da 6.28 pollici Full HD+ e una batteria da 3720 mAh. Ovviamente per ora si tratta esclusivamente di rumors e l’immagine che vedete in alto è semplicemente un concept. Restiamo in attesa di una conferma ufficiale e nel frattempo contiamo i giorni che ci separano dall’evento di ottobre!

Non perdere alcuna notizia, offerta o recensione pubblicata sul nostro sito! Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato in tempo reale grazie ai:

Canale Offerte , Canale News, Gruppo Telegram, Pagina Facebook, Canale YouTube e il Forum.