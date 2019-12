Ufficiale: Sky operatore in Italia con Open Fiber e Fastweb

Si fanno sempre più insistente le voci che vedono prossimo il debutto di Sky Mobile in Italia. L’ultima volta che ne abbiamo sentito parlare era fine 2018 e adesso i rumors si fanno sempre più fondati. Dopo essersi resa nota al pubblico italiano con la piattaforma di streaming satellitare, adesso Sky sta cercando un potenziale amministratore delegato per il suo ruolo di operatore telefonico.

Aggiornamento 17/12: nuove conferme per la collaborazione fra Sky e Fastweb, trovate i dettagli in fondo all’articolo.

L’arrivo di Sky Mobile in Italia si avvicina: parte il toto-AD

A riportarlo è Sara Bennewitz de La Repubblica, secondo la quale l’arrivo di Sky Mobile è ormai prossimo. Il punto di forza di questo nuovo player del mercato telefonico sarà la possibilità di far usufruire di offerte convergenti che uniscano Pay TV, rete fissa e mobile in unico pacchetto.

Ciò sarebbe favorito dall’accordo stretto con Open Fiber e la rilevazione di Mediaset Premium: quello che manca adesso è un amministratore delegato. In lizza c’è Maximo Ibarra, precedentemente marketing analyst per TIM, responsabile del marketing di Vodafone, AD di Wind Tre e adesso a capo dell’azienda olandese KPN. Una persona di esperienza, insomma, con esperienza maturate anche con DHL, Fiat e Benetton. Un altro nome che gravita attorno a questo ruolo in Sky Mobile è Alberto Calcagno, attualmente a capo di Fastweb, e Pietro Scott Jovane, precedentemente CFO di TIM e AD di RCS Media Group.

Per quanto riguarda la rete di appoggio (dato che non ci sarà un’infrastruttura proprietaria), non è ancora chiaro se Sky Mobile si appoggerà alla rete di Vodafone o con altre aziende del settore TLC italiano.

Aggiornamento 12/12

Arriva la conferma da parte di Maximo Ibarra, dallo scorso ottobre CEO di Sky Italia. Durante l’evento “Il Gambero in TV: 20 anni di enogastronomia su Sky” l’AD di Sky ha ufficializzato il debutto della piattaforma nel mondo della telefonia.

“Sky è l’hub delle case e delle famiglie italiane. È il luogo che permette a tutti di trovare i contenuti che desiderano. Noi siamo un’azienda multipiattaforma. Entreremo l’anno prossimo nel mondo della telefonia fossa e internet e diremo al cliente: non ti preoccupare, pensiamo a tutto noi. Così che il cliente dall’hub non debba uscire più.”

Grazie alla sinergia con Open Fiber, Sky potrà sfruttare le infrastrutture in alla fibra ottica, sfruttandola anche per la trasmissione degli stessi servizi multimediali. Non è stato specificato se l’ingresso di Sky riguarderà anche il settore della telefonia mobile, il quale potrebbe non avvenire subito ma essere un qualcosa di graduale.

Aggiornamento 17/12

L’amministratore delegato di Fastweb, Albergo Calcagno, ha ufficializzato la partnership con Sky per il supporto al suo sviluppo come operatore in Italia. La piattaforma multimediale utilizzerà l’infrastruttura di Fastweb per lanciarsi come operatore di rete fissa, laddove la rete di Open Fiber non sarà disponibile. Il debutto avverrà durante l’inizio 2020, anche se non c’è ancora una data fissata in modo ufficiale.

