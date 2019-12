Ecco i risultati più cercati su Google Italia nel 2019

La fine del 2019 si avvicina e, come tutti gli anni, anche a questo giro Google Italia ci informa di quali sono state le principali ricerche di noi italiani. Con la pagina “Un Anno di Ricerche su Google” possiamo così scoprire gusti e trend di ricerca del nostro paese, a partire dall’argomento più ricercato, ovvero “Nadia Toffa“. La celebre conduttrice de Le Iene è tristemente scomparsa lo scorso agosto e, di conseguenza, ha sollevato l’interesse del pubblico, vista anche la travagliata malattia che l’ha accompagnata nei mesi antecedenti al misfatto.

Google Italia ci svela cosa hanno cercato di più gli italiani nel 2019

Se si parla delle “parole” più cercate nel 2019 in Italia, ecco quali sono stati i 10 argomenti più cercati:

Nadia Toffa Notre Dame Sanremo Elezioni europee Luke Perry Governo Joker Mia Martini Mahmood Thanos

Se si limitano i risultati ai soli “Personaggi“, ecco come cambia la classifica:

Nadia Toffa Luke Perry Mia Martini Mahmood Mauro Icardi Cameron Boyce Matthijs De Ligt Achille Lauro Emma Marrone Patty Pravo

È peculiare il fatto che, fra i settori più cercati dagli italiani su Google, ci sia quello relativo al “Fai Da Te“. Evidentemente in Italia si è riacceso un certo interesse nel realizzarsi da soli gli oggetti per la casa.

Gnomi di Natale Costumi di Carnevale Maschera viso Segnaposto pasquali Pollaio Scrub labbra Segnalibro Candele Condizionatore Centrotavola

Si passa, poi, alla fatidica domanda “Come Fare“, da sempre un argomento topico quando si cerca qualcosa su internet. Specialmente con l’avvento del Reddito di Cittadinanza e con tutte le domande che ne sono conseguite.

Domanda navigator Cubo di Rubik Valigia Nodo alla cravatta Passaporto Boccoli Testo argomentativo Fattura elettronica Aereo di carta Chignon

Altra domanda onnipresente nelle ricerche Google è “Cosa Significa“, viste le potenzialità del web sul poterci far scoprire gli argomenti più disparati in pochissimi click.

Machu Picchu Hollywood Trigama Flat tax DSGA Fearless Bipolare Jambo bwana Cuneo fiscale No deal

Sulla stessa linea della precedente, anche la domanda “Perché” è piuttosto rilevante, specialmente quando accade qualcosa nel mondo che catalizza l’attenzione della popolazione.

È caduto il governo Rinviata Lazio-Udinese Si chiamano sardine La Turchia attacca i curdi Non siamo più tornati sulla luna La guerra in Siria La mimosa è diventata un simbolo Hitler odiava gli ebrei Si festeggia ferragosto Il Mose non funziona

Parlando di argomenti decisamente più tranquilli e meno ansiogeni, cosa scegliere fra le varie “Mete Vacanze” a disposizione è sempre un quesito che solleva la curiosità di molti.

Zanzibar Croazia Sardegna Calabria Puglia Albania Caraibi Toscana Trentino Maldive

E se invece si parla di “Ricette“, quali sono i piatti che più hanno acceso le tastiere degli italiani?

Pastiera napoletana Tiramisù Lenticchie Colomba pasquale Chiacchiere Pancake Tortano napoletano Nocino Brasato Crepes dolci

Con la crescita del ticketing online, sempre più persone sono interessati ad acquistare “Biglietti” sulle piattaforme a disposizione.

Lotteria Italia Ultimo Vasco Rossi Finale Champions League Sigep Mondiali calcio femminili Renato Zero Museo del Prado Jova Beach Party Tiziano Ferro

