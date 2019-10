Suggestivo ed onirico, Sky: Children Of Light – il primo titolo mobile dei developer di Journey e Flower – mette il giocatore nei panni di una creatura fantastica in grado di volare tra le nuvole per raggiungere ognuna delle sette regioni di cui è composto il mondo di gioco. Curiosi di provare questa rilassante esperienza?

Sky: Children Of Light, un viaggio in una terra onirica con un mistero da svelare

Durante i viaggi all’interno del mondo di Sky: Children Of Light c’è la possibilità di incontrare altri giocatori ed interagire con essi, per riportare la speranza in una terra desolata. Il titolo è caratterizzato da controlli semplici ed intuitivi, con un basso livello di difficoltà, in modo da risultare accessibile a tutti. Un’esperienza rilassante alla ricerca di tesori e spiriti da salvare, per svelare segreti assopiti da tempo. Il proprio personaggio può essere personalizzato con accessori e vestiti e non mancano eventi: insomma si tratta di un mondo in continua espansione, come sottolineato dagli stessi developer.

LEGGI ANCHE:

Red Dead Redemption 2 ufficiale su PC: ecco le date di rilascio

Al momento Sky è disponibile al download (gratuitamente, con acquisti opzionali in-app), ma solo per dispositivi iOS. Se avete uno smartphone o un tablet Android potrete effettuare la registrazione, ma ancora non è stata ufficializzata la data di uscita.





Non perdere alcuna notizia, offerta o recensione pubblicata sul nostro sito! Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato in tempo reale grazie ai:

Canale Offerte , Canale News, Gruppo Telegram, Pagina Facebook, Canale YouTube e il Forum.