I developer di Donut Lab Studio hanno dato il via alle iscrizioni alla versione Alpha di Kids VS Zombies (Zombie Donuts), un titolo sparatutto che vi metterà alle prese con orde di zombie affamati. Ma non temete perché ci sarà una moltitudine di armi per affrontarli, più tanti accessori per migliorare il look del proprio alter ego virtuale.

Kids VS Zombies (Zombie Donuts) per Android e iOS: gameplay, dettagli e periodo di uscita

Ambientato in un mondo in cui tutti gli adulti sono stati trasformati in morti viventi, Kids VS Zombies (Zombie Donuts) mette il giocatore nei panni di un ragazzino alle prese con l’invasione. Incitp molto semplice ma che nasconde delle sorprese. Si, perché gli zombie in realtà sono fatti di dolciumi e questi sono ormai diventati necessari per la sopravvivenza. I giocatori si uniranno ad un gruppo di quattro ragazzini, per andare a caccia di ciambelle e dolci, la vera valuta del gioco.

Questi potranno essere utilizzati per potenziare la base, acquistare accessori e abilità. Lo scopo del gioco, quindi, è quello di abbattere i non morti e raccogliere il maggio numero di ciambelle, le quali dovranno essere portate presso un punto di raccolta.

La componente PVP di Kids VS Zombies (Zombie Donuts) sembra decisamente interessante: infatti vi ritroverete ad affrontare una squadra avversaria e disseminare trappole sulla mappa di gioco. Gli sviluppatori assicurano aggiornamenti e nuovi contenuti anche dopo il lancio, tra cui armi ed accessori sempre inediti.

Il rilascio del gioco è previsto per il mese di novembre su Android e iOS, ma solo in alcune regioni. Per quanto riguarda il lancio globale, questo è fissato per febbraio 2020. Comunque qui trovate la pagina del gioco, dove troverete maggiori informazioni e potrete effettuare l’iscrizione per accedere alla versione Alpha.

