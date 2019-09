iPhone: presto potrebbe arrivare il jailbreak “definitivo”

Da qualche giorno, ormai, Apple ha presentato la sua nuova linea di iPhone 11. Tutti questi smartphone sono caratterizzati da un design posteriore rinnovato, che ha fatto molto discutere, pur mantenendo una qualità costruttiva eccezionale. Nonostante questo, anche tali device potrebbero presto essere in pericolo. Sui nuovi iPhone è già arrivato iOS 13, mentre sui terminali più datati Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento di iOS 12, ovvero la versione iOS 12.4.2. Sebbene tali update apportino dei miglioramenti in termini di sicurezza, pare che il sistema sia comunque affetto da una falla davvero enorme.

Da iPhone 4S in poi tutti i device sono a rischio

EPIC JAILBREAK: Introducing checkm8 (read "checkmate"), a permanent unpatchable bootrom exploit for hundreds of millions of iOS devices. Most generations of iPhones and iPads are vulnerable: from iPhone 4S (A5 chip) to iPhone 8 and iPhone X (A11 chip). https://t.co/dQJtXb78sG — axi0mX (@axi0mX) September 27, 2019

Secondo quanto scoperto da un ricercatore, con nome in codice axi0mX, tantissimi iPhone sarebbero a rischio jailbreak permanente, a causa di una falla trovata nel sistema. Questa vulnerabilità prende il nome di “checkm8” e fornisce agli hacker un accesso molto profondo a tutti i dispositivi dotati di iOS. Tale falla sarebbe talmente grande da non poter essere gestita neanche da Apple stessa, motivo per cui garantirebbe un livello tale da non poter essere correttoin nessun modo.

Questo errore sarebbe presente nel codice di avvio dei dispositivi Apple. Stando a quanto dichiarato dal ricercatore che ha scoperto questo problema, non è ancora disponibile un vero e proprio jailbreak che sfrutta tale falla. Non è ancora possibile, quindi, effettuare le comuni operazioni per portare il jailbreak su iOS in questo modo. Si tratterebbe, però, di uno dei successi maggiori per il mondo dell’hacking su iOS. Tantissimi iPhone, infatti, verrebbero coinvolti in tale meccanismo, a partire proprio da iPhone 4S.

Attendiamo ulteriori delucidazioni in merito, anche da parte di Apple. Nessuna fonte ufficiale, infatti, si è ancora pronunciata su tale questione.

