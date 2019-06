Samsung guarda al futuro: già al lavoro per il 6G

Mentre in gran parte del mondo manca la banda larga, una connessione ad internet degna di nota ed i paesi più sviluppati si apprestano ad accedere al 5G, la società coreana guarda al futuro, offrendo importanti spunti di riflessione su 6G e non solo.

Samsung inizia la ricerca per la tecnologia 6G, individuandone le funzionalità

Forte della posizione guadagnata con Samsung S10 5G, uno dei primi smartphone ad essere utilizzati con questo standard, la società coreana si è infatti lasciata andare ad alcune mire per il futuro.

Futuro segnato – chiaramente – da quello che sarà il 6G e con eventuali sviluppi legato ad esso. Se per il 5G si è rimarcata l’idea di voler approfondire il campo dell’IoT grazie alla velocità offerta, la tecnologia di rete 6G che per ora è più che mai lontana dall’essere applicata, pare che potrà trovare la sua dimensione nel blockchain e nelle intelligenze artificiali.

Ad affermarlo è stato proprio Li Zaiyu, vice presidente di Samsung Electronics che ha ribadito la volontà della società di anticipare sempre il progresso; non a caso sono già iniziati i lavori per il 6G!

