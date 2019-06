Sappiamo tutti quanto Pokemon GO abbia cambiato, in parte, le regole del gioco mobile. Con questo titolo molti utenti si sono avvicinati ad uno stile d’interazione nuovo, mai provato prima su un videogioco per smartphone. Tutto si basava, infatti, sulla realtà aumentata, una particolare tecnologia in grado di creare una connessione tra l’utente ed il mondo reale circostante. Nulla che non fosse già stato inventato. Tutta la piattaforma era basata, infatti, su un altro gioco di successo, ovvero Ingress. Quest’ultimo proponeva una struttura molto simile a Pokemon GO, condividendone molti aspetti. Pare che stia per arrivare sul mercato, però, un nuovo titolo di questo tipo. Stavolta ci troviamo in un mondo completamente diverso, fatto di magia e mistero. Parliamo di Harry Potter: Wizards Unite, presto disponibile per il download.

Harry Potter: Wizards Unite è disponibile in Beta per Australia e Nuova Zelanda

Niantic annuncia la sua nuova esperienza di gioco in AR

Harry Potter: Wizards Unite arriva ufficialmente il 21 giugno, su tutti i dispositivi mobile Android e iOS. Niantic aveva già fatto capire che a breve sarebbe giunto un nuovo capitolo dei giochi AR, e la sua uscita è davvero vicinissima. Parliamo di un titolo che, comunque, prende spunto da quanto di buono fatto vedere su Pokemon GO, che a distanza di anni dalla sua commercializzazione è migliorato molto. Sono state aggiunte, infatti, diverse funzionalità e l’interazione tra gli utenti ha raggiunto un livello più alto in termini di qualità.

Con Harry Potter: Wizards Unite si passa ad un mondo completamente nuovo, fatto di streghe e maghi. Visto il successo riscosso con Pokemon GO, immaginiamo che anche questo gioco possa avere un buon seguito. Sono tanti i fan della saga, infatti, che aspettavano questo momento. Non è la prima volta, però, che il nuovo gioco AR di Harry Potter si presenta sul mercato. Nello scorso mese, infatti, è stata rilasciata una versione beta in Australia e Nuova Zelanda.

Attendiamo il 21 giugno per vedere che cosa si sia inventata Niantic. Siete impazienti di provare questo gioco? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Non perdere alcuna notizia, offerta o recensione pubblicata sul nostro sito! Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato in tempo reale grazie ai:

Canale Offerte , Canale News, Gruppo Telegram, Pagina Facebook, Canale YouTube e il Forum.