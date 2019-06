Quando parliamo di un colosso come Amazon qualsiasi tipo di accordo è possibile. Circa un anno fa, però, Poste Italiane ha deciso di accelerare la propria attività, modificando il proprio modus operandi in merito alla consegna dei pacchi. Fu adottata la decisione di consegnare anche nei weekend, prolungando l’orario settimanale fino alle prime ore della serata. Pare che queste due aziende, in questo momento, si siano messe d’accordo per offrire un servizio ancora migliore ai propri clienti, stipulando un interessante accordo.

Amazon e Poste Italiane aggiungono nuove modalità di recapito dei pacchi

Come molti di voi sapranno Poste Italiane si serve anche di altri dipendenti del gruppo, facenti capo a SDA e MistralAir. Tutta questa flotta di persone lavora sempre a stretto contatto con le aziende, in particolar modo Amazon. La nota società di e-commerce diretta da Jeff Bezos è, infatti, una dei principali fruitori di tali servizi di consegna, muovendo una quantità di pacchi giornalieri davvero impressionante. Per questo motivo Poste Italiane ha deciso di rafforzare la propria partnership con Amazon, studiando nuove modalità di consegna al fine di rendere il sistema più veloce, flessibile ed efficiente.

Senza entrare troppo nei dettagli, l’accordo verte su alcuni punti fondamentali:

per quanto riguarda la consegna durante il sabato , è previsto un potenziamento del servizio;

, è previsto un potenziamento del servizio; la consegna entro le 24 ore successive all’ordine è sempre stata preclusa ad alcune regioni, in particolar modo le isole. Da questo momento, però, Sardegna e Sicilia entrano di diritto all’interno di questo servizio;

e entrano di diritto all’interno di questo servizio; vi sono nuovi punti di ritiro attivati in tutte le città, come i tabaccai affiliati alle Poste ed i 350 locker sparsi per l’Italia;

ed i 350 locker sparsi per l’Italia; Bari, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino e Verona sono le città nelle quali sarà garantita la consegna in giornata, anche nel pomeriggio.

Poste Italiane sembra aver messo le mani su un mercato importante, aumentando il proprio fatturato in virtù di questi accordi. Consegne più veloci e maggiore attenzione al cliente sono i punti fondamentali su cui l’azienda sta concentrando tutte le proprie forze ed i propri investimenti.

