Con la serie TV ormai alle porte (debutterà il 4 luglio su Netflix), Stranger Things 3 – The Game si appresta ad arrivare anche su console e PC lo stesso giorno. L’annuncio ufficiale arriva dal portale Nintendo, con il titolo che sarà presentato su Nintendo Switch con uno stile retro e grafica a 16 bit.

Stranger Things 3 – The Game debutterà su più piattaforme

Stranger Things 3 – The Game non sarà disponibile soltanto per Nintendo Switch, bensì su diverse console, così come annunciato in occasione dei Game Awards 2018.

Il gioco consisterà nel ripercorrere le avventure nel mondo della serie originale Netflix, riportando i giocatori nell’estate del 1985 ad Hawkins. Il gameplay sarà basato sulla risoluzione di rompicapi, affrontando avventure in cooperativa, con 12 personaggi da sbloccare, ognuno con abilità uniche.

Non perdere alcuna notizia, offerta o recensione pubblicata sul nostro sito! Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato in tempo reale grazie ai:

Canale Offerte , Canale News, Gruppo Telegram, Pagina Facebook, Canale YouTube e il Forum.