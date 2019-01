Philips Hue down: problemi con lampadine smart e non solo

Arrivano da un po’ tutto il mondo occidentale segnalazioni su un grosso disservizio della piattaforma Philips Hue. Se siete fra i possessori di lampadine smart o altri dispositivi della gamma Philips, probabilmente anche voi non riuscite a controllarli da qualche ora. Questo problema è evidenziato da DownDetector, dove sempre più utenti si stanno lamentando di questo inconveniente.

Disservizi in molte nazioni per il sistema domotico Philips Hue

Come segnalato dalla mappa che raccoglie le segnalazioni, il problema ha colpito anche l’Italia. Stando alle testimonianze degli utenti coinvolti, il problema riguarda l’impossibilità di controllare i dispositivi domotici, sia tramite l’app dedicata che tramite assistenti vocali, Google Assistant o Amazon Alexa che sia. Altri lamentano l’impossibilità di effettuare il login al servizio. Secondo quanto riportato da alcuni utenti, contattando il servizio clienti è stato riferito che è tutto riconducibile ad un problema di server. Pertanto non vi resta che attendere ed incrociare le dita che il tutto si risolva velocemente.

