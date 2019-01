3 Italia down: disservizi alla rete in tutta Italia | 8 gennaio

Numerosi utenti stanno segnalando 3 Italia down, dato che oggi 8 gennaio la rete mobile dell’operatore telefonico sta avendo non pochi problemi. Le testimonianze arrivano come al solito da DownDetector, dove più di un cliente 3 si sta lamentando dell’impossibilità di utilizzare correttamente la propria linea telefonica.

3 Italia down, arrivano segnalazioni da tutte le regioni

Da qualche ora molti utenti 3 Italia non stanno riuscendo ad utilizzare la propria connessione ad internet. Inoltre, le segnalazioni parlano anche di blackout totale, ovvero impossibilità di chiamare, mandare SMS e navigare in 3G e 4G. Tuttavia, ci sono anche alcuni utenti che affermano di riuscire a navigare ma non a chiamare. Le principali testimonianze sembrano arrivare dal sud Italia, più precisamente dalla Sicilia, ma secondo la mappa di DownDetector tale problematica ha colpito un po’ tutto lo stivale. Se siete anche voi stati colpiti, non vi resta che sperare che la falla venga coperta il prima possibile.

