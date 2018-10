Vodafone Down in Italia: problemi e disservizi con chiamate e Internet

Vodafone Down – In base alle segnalazioni degli utenti sembra che Vodafone stia avendo dei problemi per quanto riguarda la rete mobile, sia per quanto riguarda le chiamate che la connessione ad Internet.

Vodafone Down in Italia: ecco le zone interessate dai problemi di connettività

Come si evince alla dalla mappa presente in alto – frutto delle segnalazioni su DownDetector – sembra che i clienti dell’operatore localizzati al Nord e al Centro della penisola stiano avendo numerosi problemi. Vodafone Down anche in alcune zone del Sud Italia, precisamente in Sicilia e Calabria, anche se pare in misura minore.

I commenti degli utenti riferiscono delle stesse problematiche: sembra che la linea sia quasi completamente out e che sia impossibile inviare e ricevere chiamate. Questo vale anche per i dati, con l’impossibilità di connettersi ad Internet tramite smartphone.

Non appena ne sapremo di più – anche in merito ad un’eventuale rapporto da parte dell’operatore – provvederemo ad aggiornare tempestivamente l’articolo.

In aggiornamento.

