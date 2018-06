Nuova truffa via SMS: ecco come riconoscerla ed evitarla

No, le truffe tramite messaggi non passano solo per WhatsApp. Ci sono ancora i romantici che utilizzano gli SMS per organizzare truffe di diversa tipologia. L’ultima coinvolge il nome della banca Unicredit, ovviamente estranea ai fatti, per conquistare la fiducia degli utenti.

Truffia via SMS: no, Unicredit non vi chiederà mai dati personali via SMS

Grazie ai colleghi di Mondo Mobile Web, siamo venuti a conoscenza dell’ennesima truffa diffusa via SMS. Il mittente del messaggio di testo è un generico InfoSMS, fate voi di cosa. Il testo invita a verificare le nostre credenziali, anche qui scegliete voi quali.

“Gentile cliente, è presente un nuovo messaggio importante nella tua area riservata. Accedi tramite il seguente link per visualizzarlo https://bit.ly/2sW3hpo“

Una volta cliccato sullo short link l’indirizzo Web che si aprirà sarà questo: http://unicredit.areatitolari.support/verifica.

L’interfaccia utente è grossolana, per niente simile a quella reale dell’e-banking di Unicredit, e richiede nome, cognome e numero di telefono. Nella migliore delle ipotesi, se cadete nel tranello, riceverete una gran quantità di pubblicità (spam). Di solito però questi stratagemmi sono utilizzati per attivare abbonamenti non richiesti, inutili e super costosi.

Insomma, le raccomandazioni sono sempre le stesse. Non cadere in questi tranelli è molto semplice, qualsiasi azienda seria non chiederebbe mai informazioni personali in questo modo e – soprattutto – è sempre controindicato cliccare su link inviati da mittenti sconosciuti.

