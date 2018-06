Google: ecco il terrario dotato di AI che mostra le condizioni meteo di tutto il mondo

Google è famosa per la sua vena creativa, sempre pronta a tirare fuori l’inaspettato dalla tecnologia. Questa volta è il turno di un particolarissimo terrario, che si può gestire con Google Assistant ottenendo delle previsioni meteo molto speciali. Ecco come funziona Project Oasis.

Project Oasis simulerà le condizioni meteo di qualsiasi località

Ormai siamo più abituati a chiedere all’assistente di Google quali sono le condizioni meteorologiche nelle aree del mondo che ci interessano. Ecco, immaginate di fare la classica domanda ad Assistant, che vi risponderà facendo prendere vita al terrario. Luce, nebbia e nuvole e persino pioggia. Chissà come farà per simulare la neve!

Vederlo all’opera nel video rende certamente molto meglio l’idea. Si tratta di una sorta di fusione fra il digitale e la realtà fisica. Il prodotto è stato realizzato con tre tool di Google: Pub/Sub, Dialogflow ed Actions. L’intero progetto è su Github e gli sviluppatori sono liberi, anzi invitati, a creare il loro scenario meteorologico per Project Oasis.

Non sappiamo se il terrario intelligente rimarrà per sempre un prototipo oppure verrà messo in commercio. Certamente, si tratta di un’idea interessante ed affascinante, che per certi aspetti aiuta a non perdere il contatto con la realtà che ci circonda.

