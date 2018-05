PornHub lancia la sua VPN: gratuita ed illimitata, me non è come pensate

PornHub ha appena inaugurato il suo servizio VPN che vi consentirà di navigare sul Web in tutta tranquillità senza che il vostro IP e la vostra posizione geografica siano identificati. Una normale VPN che viene offerta in forma totalmente gratuita ed illimitata. No, non serve per guardare i porno, almeno non solo.

PornHub, la sua VPN è totalmente gratuita e funziona su più piattaforme

Il servizio di Virtual Private Network offerto dal gigante della pornografia online non nasce assolutamente per scopi particolari, sebbene l’associazione di idee possa portare a pensarlo. VPNHub comporta come qualunque VPN. I suoi punti di forza sono la possibilità di averlo gratis ed in forma illimitata su Android, iOS, Windows e Mac. Vi basterà scaricare l’applicazione corrispondente al sistema operativo direttamente dal sito Web ufficiale dell’azienda, che vi rimanderà ai vari store.

Una volta attivata potrete navigare in totale anonimato. Indirizzo IP e geolocalizzazione rimarranno infatti nascosti o meglio camuffati con altri non corrispondenti a quelli reali. Tendenzialmente, una VPN è particolarmente comoda per aggirare i vari blocchi imposti dall’ISP, basti pensare alla Russia ed al veto di utilizzare Telegram.

Il servizio funziona nella maggior parte delle zone del mondo, tranne in alcune aree: Myanmar, Cuba, Iran, Corea del Nord, Sudan e Syria. In soldoni, tutte le regioni con gli Stati Uniti non hanno rapporti commerciali. Inoltre, potrebbe non funzionare anche in Arabia Saudita, Egitto e Cina.

Il servizio prevede anche una versione a pagamento, 12,99$ al mese, che promette l’assenza di pubblicità ed una velocità di navigazione maggiore.

Non perdere alcuna notizia, offerta o recensione pubblicata sul nostro sito! Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato in tempo reale grazie ai:

Canale Offerte , Canale News, Gruppo Telegram, Pagina Facebook, Canale YouTube e il Forum.