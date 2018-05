A quanto pare l’attesa dei Pokéfan di tutto il mondo è stata ampiamente ripagata. Nintendo ha finalmente annunciato ufficialmente Pokémon Let’s Go Pikachu e Let’s Go Eevee, i due nuovi giochi della celebra saga in arrivo a novembre su Nintendo Switch. Siete pronti a tornare nel mondo dei mostriciattoli più famosi del globo?

Pokémon Let’s Go Pikachu e Eevee si preparano allo sbarco su Nintendo Switch: rilasciato il trailer ufficiale!

La prima grande intuizione di Nintendo – per la verità già se ne vociferava da un po’ – sarà l’integrazione con Pokémon Go, gioco per dispositivi mobili che sfrutta la realtà aumentata per catapultare i Pokémon nelle vie delle città, nei parchi… e anche nelle nostre case. Inoltre arriverà anche la Poké Ball Plus, un accessorio che fungerà da controller per il gioco su Nintendo Switch ed integrerà le funzioni del Pokémon Go Plus. I “nuovi” titoli della saga, Pokémon Let’s Go Pikachu e Let’s Go Eevee, saranno basati su Pkmn Giallo del lontano 1998 e serviranno da apripista al prossimo gioco inedito, che arriverà verso la fine del 2019.

Nel corso della conferenza stampa svoltasi in Giappone – nella massima segretezza – Nintendo e Game Freak hanno annunciato il nuovo titolo in arrivo per Nintendo Switch, ma con una promessa. La nona generazione debutterà nel corso della seconda metà del 2019. Insomma, si tratta di un punto di partenza “tutto nuovo”, dedicato sia alle vecchie leve che ai nuovi videogiocatori. Una sorta di remake che integrerà nuove funzionalità e che prepara il terreno a ciò che vedremo in seguito. Il tutto, ovviamente, con una veste grafica rinnovata e tantissime novità.

L’appuntamento è fissato per il prossimo 16 novembre 2018. Cosa ne pensate dell’approdo di Pokémon su Nintendo Switch? Soddisfatti o avreste preferito un titolo “inedito”?

