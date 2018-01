La fiorente compagnia di e-commerce, sempre avvezza ai cimeli hi-tech, ha appena sganciato la sua nuova bomba. Anche se si tratta ancora di un brevetto, lo specchio a realtà mista si presenta come un’idea tanto innovativa quanto semplice. Avete bisogno di acquistare un abito o una maglietta online ma non riuscite proprio a decidere se fa al caso vostro? La nuova tecnologia brevettata da Amazon è la risposta! Questo particolare specchio vi permetterà, infatti, di provare degli abiti virtuali, in modo da poter effettuare un acquisto consapevole.

Amazon ha presentato un brevetto per uno specchio a realtà mista

Stando a quanto riportato nel brevetto, lo specchio a realtà mista di Amazon presenterebbe una superficie in parte riflettente (quindi come un classico specchio) e in parte trasmissiva. Tramite un sofisticato sistema di display, telecamere e proiettori è in grado di creare un’immagine mixata che unisce elementi reali con altri completamente virtuali. Il dispositivo analizza l’ambiente circostante per generare un modello virtuale; inoltre identifica il volto e gli occhi dell’utilizzatore, in modo da determinare quali elementi debbano essere visualizzati come un riflesso. Una volta completato il processo, lo specchio trasmetterà una scena che integra elementi reali e virtuali, realtà mista appunto.

Lo specchio di Amazon potrebbe non restare solo un brevetto

Spesso accade che il contenuto di un brevetto non veda mai la luce e resti relegato ad un semplice idea. In questo caso, alcuni indizi fanno propendere per un reale interesse da parte di Amazon nel realizzare il suo specchio a realtà mista. Lo scorso anno, il colosso statunitense ha infatti acquistato Body Labs, un’azienda specializzata in software AI e tecnologie tridimensionali.

Non a caso si tratta di una compagnia nota per i suoi particolari e dettagliatissimi modelli 3D di corpi umani, pronti da vestire. In alto potete vedere il loro software in azione. Insomma, che Amazon si stai preparando a fare breccia anche nel mondo della moda?

