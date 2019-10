Samsung Galaxy Tab S6 5G sarà il primo tablet al mondo con 5G

Si fa sempre un gran parlare di 5G, in una conversazione divisa fra entusiasti e scettici, entrambi con le proprie ragioni. Al di là delle questioni, lo sviluppo delle reti del futuro ovviamente proseguirà. E non soltanto in ambito smartphone, ma anche tablet, come ci suggerisce questo inedito Samsung Galaxy Tab S6 5G. Il “nuovo” dispositivo ha appena ricevuto due certificazioni, rispettivamente presso gli enti Bluetooth SIG e Wi-Fi Alliace.

Samsung Galaxy Tab S6 5G certificato dal produttore

Il supporto 5G non poteva non debuttare su un modello di fascia alta, come è il già conosciuto Samsung Galaxy Tab S6. Presentato lo scorso luglio, entro fine anno potrebbe già aggiornarsi con questa versione in 5G. Quasi sicuramente sarà commercializzato unicamente in Sud Corea, laddove il brand è più forte e dove il 5G è più diffuso. A questo punto Samsung si presenta come una delle aziende con il maggior numero di dispositivi con supporto 5G. Prima Galaxy S10 5G, poi Galaxy Note 10 5G, Galaxy Fold ed infine Galaxy A90 5G. Se sia effettivamente utile un tablet 5G, però, resta tutto da scoprire.

